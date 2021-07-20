في أول أيام العيد.. ضبط 12 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج التالية خلال 24 ساعة:

- ضبط 7.75 طن "لحوم وكبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

- ضبط 2.65 طن لحوم و23.400 قطعة مصنعات لحوم "برجر" غير صالحة للإستهلاك الآدمي بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

- في الجيزة، ضبط 1.9 طن "لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

- كما ضبطت الإدارة عدة أطنان من الرز والمكرونة المشتبه في عدم صلاحيتها، وكذلك 4 أطنان سكر وزيت غير صالحة.

- ضبط مالك مخبز بلدي لاستيلائه على 133404 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز وإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

- ضبط 86400 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

- ضبط 31700 قطعة إكسسوارات هاتف محمول بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة إكسسوارات الهاتف المحمول "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.