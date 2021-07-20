شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية ذبح أضاحى الأوقاف فى الوقت الشرعى بإشراف بيطرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحى إلى مجازر القاهرة، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن عملية الذبح تتم بإشراف من الأطباء البيطريين، وحضور الدكتور رمضان عبد السميع مدير مديرية أوقاف أسوان وعدد من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس الإثنين، نجاح مديرياتها فى المحافظات، فى تحقيق رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث بلغ إجمالي ما حصلته مديريات الأوقاف حتى تاريخه (101,850,195) جنيها لأول مرة منذ انطلاق المشروع , وما زال التحصيل مستمرًا .

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت بوتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.































