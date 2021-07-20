شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بغرفة عمليات حماية الأراضى خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة الزراعة، تقريرا من غرفة عمليات حماية الأراضي حول منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات.

وأوضح التقرير أنه تمت إزالة جميع حالات التعدى خلال وقفة عيد الأضحى وعددها 55 حالة.

وأكد ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن المعهد يواصل استقبال العينات من العملاء وفحصها، وإجراء تحليل الأغذية ضد فيروس كورونا، وجميع الامراض وخاصة انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحية الأغذيه ذات الأصل الحيواني، وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة.

كما أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد.

وتواصل الحدائق التابعة للوزارة "الحيوان والأورمان والأسماك" استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.























