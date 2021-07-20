شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. تعرف على أبرز الظواهر الفلكية بسماء مصر حتى نهاية يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية، على موعد خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية شهر يوليو مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر .

وينشر الخليج 365، لقرائه بالتواريخ أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو ، كما يلى :

* 21 يوليو:

- اقتران الزهرة ونجم قلب الاسد

- يمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكب الزهرة ونجم قلب الاسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساءا قريبا

* 24 يوليو:

- اكتمال القمر (بدر يوليو)

- يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو

- لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون اجهزة ،

- وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يوليو

- يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد .

* 28 و 29 يوليو:

- زخة شهب دلتا الدلويات ..

- هي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة

- تنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان Marsden and Kracht (مارسدن وكراخت)

- عند دخولها الغلاف الجوي الارضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس

* 29 يوليو:

- اقتران المريخ ونجم قلب الاسد

- يمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكب المريخ ونجم قلب الاسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل الى ان يغربا في الثامنة مساءا تقريبا .