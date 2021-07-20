شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة القاهرة يؤكد رفع درجة الاستعداد طول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى مستشفيات قصر العينى طول أيام عيد الأضحى المبارك ، بما يضمن الحفاظ على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المرضى.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه تم وضع الخطط الكاملة خلال إجازات عيد الأضحى بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف بالتناوب خلال العيد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدا أن تم توفر كافة المستلزمات الطبية والادوية اللازمة بكميات كافية ، وأن هناك تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير كا ما تحتاجه المستشفى فى أى وقت.



ولفت المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة ، إلى أن تم وضع جداول الإجازات للفرق الطبية بما يضمن على استمرار تشغيل مستشفى الطوارئ والاستقبال، لاستقبال أي حالات طارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، مع استمرار العمل فى مستشفى قصر الفرنساوى المخصص منها جزء لعزل حالات مصابى فيروس كورونا.



جدير بالذكر، أن الجامعة القاهرة حققت على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة إنجازات كبيرة فى مشروع تطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم، والذى يُعد من المشروعات الضخمة التى تقوم الجامعة بتنفيذها وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، باعتبار أنه مشروع قومى يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية من بينها مشروع تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال المنيرة والياباني، والذى استطاعت الجامعة إنجازه لرفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بها، والتأكيد على سرعة تقديمها، والقضاء على قوائم الانتظار للأطفال، حيث تُعد من أكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال، وتخدم سنويًا نحو مليون طفل من مختلف محافظات مصر.