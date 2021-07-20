شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق بمدينة الصدر العراقية عن طريق عبوة ناسفة؛ ما أدى إلى مقتل 25 مواطنًا بينهم طفل وإصابة 50 آخرين بإصابات متفرقة.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له، أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس الفكر الظلامى العبثي الذي يسيطر على هذه الجماعات الإرهابية وتعطشها لمزيد من سفك دماء الأبرياء الآمنين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى العراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا وأن يحمي العراق وأوطاننا جميعًا من كيد الخائنين.