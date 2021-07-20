شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع هدايا ولحوم على دور رعاية الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت محافظة القاهرة الهدايا ولحوم الأضاحى على عدد من دور رعاية الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ومحاولة إدخال البهجة على دور الأيتام .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا برعاية الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم كما تقدم الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التى تقدم الرعاية لهم .

وفى السياق حرص محافظ القاهرة على توزيع اللحوم الهدايا على نزلاء دار أيتام بمصر للقديمة خلال جولته صباح اليوم، كما وزع الهدايا وألعاب الأطفال على زوار الحديقة الدولية بمدينة نصر.

















