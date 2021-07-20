شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. سفراء نيوزيلندا وأستراليا والصين بالقاهرة يهنئون المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من سفراء الدول لدى القاهرة التهنئة للشعب المصرى فى احتفاله بأول أيام عيد الأضحى المبارك، معبرين عن تمنياتهم باحتفالات آمنة وسعيدة بالعيد.

ومن جهته قال جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى مصر، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تتمنى سفارة نيوزيلندا بالقاهرة للجميع عيدا سعيدا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".



جريج لويس

فيما غرد لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة، عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تهنئ سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير".



السفير الصينى

ومن جهته قال جلين مايلز السفير الأسترالى بمصر عبر تويتر :"منا جميعًا في السفارة الأسترالية، نتمنى للجميع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بشكل آمن، ستغلق السفارة من 19 حتى 22 يوليو بسبب عطلة العيد".



جلين مايلز

فيما احتفل عدد من نجوم مصر والعالم العربى، بأول أيام عيد الأضحى، وهنأوا جمهورهم ومتابعيهم بالعيد، عبر حساباتهم الرسمية بتويتر، متمنين لهم قضاء عيد سعيد مع أحبائهم.

ومن جهتها ، قالت الفنانة الكبيرة شريهان عبر تويتر: "اللهم إجعله عيداً مباركاً .. أعاده الله على مِصْرَ شَعباً ووَطناً وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمن والأمان واليمن والبركات، كل عام وحضراتكم جميعاً بخير".