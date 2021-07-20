شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نرصد أى مخالفات للإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بما يعكس وعي رواد المساجد ووعي الشعب المصري بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن عدد من المحافظين ونوابهم شهدوا صلاة عيد الأضحى المبارك 1442هـ بالمساجد الكبرى بعواصم المحافظات ، وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وفي ظل التزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن المحافظين ونوابهم أشادوا بجهود وزارة الأوقاف في تطبيق الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية وعلامات التباعد بالمساجد حفاظًا على المصلين.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك، للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كل من، مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد، كما تتابع اللجنة عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر





































