شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تأدية الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. صور

أدى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة صلاة عيد الاضحي المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.





توجيهات مهمة للرئيس السيسي بشأن تطوير محاور القطاع الشمالى الغربى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وانشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلاً نظراً للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة علي مستوي الجمهورية.

احتفالات عيد الأضحى شكل تانى فى المحافظات.. كشافة مطرانية بنى سويف ينظمون المصلين.. وشباب بالأقصر يوزعون البالونات على الأطفال.. وإلقاء "البالونات" من أسطح المنازل ببورسعيد.. أهالى الإسكندرية يحتفلون بالسيلفى

احتفل الأهالى فى المحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء، على طريقتهم الخاصة بعيد الأضحي المبارك، حيث تم القاء البالونات في الشوارع، كما أقدم شباب آخرون على توزيع البالونات على الأطفال في الشوارع أمام المساجد، وفى بنى سويف شارك فريق شباب الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف، اليوم الثلاثاء، فى تأمين صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف.

وقال القائد جوزيف وليم قائد فريق الكشافة التابع لمطرانية بنى سويف إن الفريق دائم المشاركة فى تأمين صلاة الأعياد، مشيرا إلى أن هذا العام قام الفريق بالإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة حرارة المصلين وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول المسجد.





شريف إكرامي لبيراميدز بعد تغليظ الغرامة: مش هبطل كلام عن الأهلي

تحدث مسئولو بيراميدز مع شريف إكرامي نجم حراسة الفريق ومنتخبنا الوطني، بعد أزمة تغريمه 100 ألف جنيه على خلفيه تهنئته فريقه السابق الأهلي عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ الفريق الأحمر، وأكد هاني سعيد مدير الكرة للحارس الدولي أنه من غير المسموح تكرار الواقعة خاصة بعد صدور قرار تم إبلاغه للاعبي الفريق بمضاعفة العقوبة حال إقدام أي لاعب على الحديث عن الأهلي.

ننشر كل ما يهم المسلم لشروط ذبح الأضحية.. أن تكون سليمة من العيوب.. وآخر موعد للذبح قبل عصر اليوم الرابع.. والمستحب ذبح المضحي بنفسه.. وإلقاء مخلفات الذبح في الطرقات أذى وإثم.. ومفتى الجمهورية يحدد أشكال التصرف

يقول الله تعالي "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، أما الذين لم يتشرفوا بحج بيت الله حتى يأذن الله تعالي لهم، فعليهم أن يضحوا فهي سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم، و هي قاصرة على المستطيع لقول الرسول "من وجد سَعَةً فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا".

العيد فى الغردقة شكل تانى.. جزيرة أبو منقار تستقبل الأهالي لإحياء عادتهم السنوية بعد ذبح الأضاحى.. واللنشات السياحية تبحر بشواطئ الجفتون الخلابة.. وارتفاع معدلات الإشغالات الفندقية فى الغردقة ومرسى علم.. صور

تستقبل محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، أعدادا كبيرة من المواطنين من محافظات مختلفة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت الفنادق السياحية المختلفة بمدن المحافظة ارتفاع معدلات الإشغالات بها وبدأت مظاهر الاحتفال بالعيد من الساعات الأولى من صباح اليوم أول أيام العيد.

استعد أهالي مدينة الغردقة بتجهيز مراكبهم للإبحار إلى جزيرة ابو منقار، وهى إحدى الجزر السطحية القريبة من شواطئ مدينة الغردقة، وذلك لإحياء عادة قديمة انتهجها سكان المدينة فى أغلب المناسبات وخاصة الأعياد والذى كان أغلبهم يعملون فى حرفة الصيد حيث يقومون بقضاء يوم العيد مع أسرهم على شاطئ الجزيرة.





مجازر القاهرة والجيزة تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان.. صور

استقبلت مجازر القاهرة والجيزة صباح اليوم، عقب صلاة العيد، أضاحى المواطنين مجانا، فى أول أيام العيد، وتستمر طوال ايام العيد فى استقبال أضاحى المواطنين بالمجان.

وكثفت مديريتى الطب البيطرى بالقاهرة والجيزة استعداداتها لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وفتحت محافظة الجيزة 23 مجزر مجانا، والقاهرة فتحت 5 مجازر بالمجان، كما تم تخصيص 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى بمجزر البساتين.

العيد فى الغردقة شكل تانى.. جزيرة أبو منقار تستقبل الأهالي لإحياء عادتهم السنوية بعد ذبح الأضاحى.. واللنشات السياحية تبحر بشواطئ الجفتون الخلابة.. وارتفاع معدلات الإشغالات الفندقية فى الغردقة ومرسى علم.. صور

تستقبل محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، أعدادا كبيرة من المواطنين من محافظات مختلفة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت الفنادق السياحية المختلفة بمدن المحافظة ارتفاع معدلات الإشغالات بها وبدأت مظاهر الاحتفال بالعيد من الساعات الأولى من صباح اليوم أول أيام العيد.





الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا بـ"العلمين" لاستعراض مخطط تنمية القطاع الشمالى الغربى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسادة وزراء: الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدني.

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمدينة الفنون فى "العلمين الجديدة".. صور

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة العيد اليوم، الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بمدينة الفنون فى مدينة العلمين الجديدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون التي تعتبر متنفسًا ترفيهيًا ثقافيًا لمدينة العلمين والساحل الشمالي علي مساحة 260 فدانا، تضم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض، كما تضم أيضا مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، ذلك بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.





طقس حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





استعدادات حدائق القاهرة لاستقبال المواطنين فى أول أيام العيد.. فيديو

بدأت حدائق القاهرة فى استقبال الجمهور مع بداية أول ايام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية بـ"العلمين الجديدة" لاستعراض مخطط تنمية القطاع الشمالي الغربي.. ويوجه بتكامل المحاور مع الشبكة القومية الحديثة للطرق.. وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب المنتزه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسادة وزراء: الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدني.