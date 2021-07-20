زار قبر والده.. وزير القوى العاملة يؤدى صلاة الأضحى بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا.

وأعرب الوزير، في بيان، عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعفان في التهنئة: "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحي المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقينًا في جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم".

وأدى وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحي المبارك في ساحة مسجد آل سعفان بالحسينية في الشرقية مسقط رأسه.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير اعتاد قضاء الأعياد والمواسم في بلده وبين أهله، وفي كل زيارة يخصص وقتا لزيارة قبر والده، ويقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الوزير تبادل بعد صلاة الأضحي المبارك، الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، إذ يكون العيد فرصة للحصول على هدنة لالتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، مشيرًا إلى أنّ العادات والتقاليد المصرية في الأعياد لا تختلف بين وزير أو مسئول أو مواطن، فالعيد عيد عند الجميع بالفرحة والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

وكان وزير القوى العاملة، قد وجه مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وأصدرت وزارة القوي العاملة منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.