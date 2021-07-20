"القوى العاملة": تعيين 885 شابا منهم 52 من ذوي القدرات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 885 شاباً، منهم 52 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حيث يبلغ إجمالي المسجلين بها 2145 شابا.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أحمد جابر- في تقريره للوزير محمد سعفان- أنه خلال يونيو الماضي قامت المديرية باستخراج 758 شهادة قياس مستوى المهارة، و881 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 22 للقضاء، و8 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف جابر- بحسب بيان للوزارة، اليوم- أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 70 ألف جنيه لـ 27 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 309 منشآت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 16 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 17 عاملا.

وتابع أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة، وتحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية في نفس المجال، كما قامت المديرية بمتابعة 102 منشأت أخرى؛ لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.​