محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة تفعيل إجراءات الحد من الكورونا بمختلف المحافظات.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 10439 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو 10402 شخص.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (37) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و844 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1739 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.