خلافات مالية.. حبس بائع بتهمة قتل عامل في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المرج بحبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل عامل إثر مشاجرة بينهما.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا باستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعني بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبائع متجول، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته، محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.