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مجازر القاهرة والجيزة تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت مجازر القاهرة والجيزة صباح اليوم، عقب صلاة العيد، أضاحى المواطنين مجانا، فى أول أيام العيد، وتستمر طوال ايام العيد فى استقبال أضاحى المواطنين بالمجان.

وكثفت مديريتى الطب البيطرى بالقاهرة والجيزة استعداداتها لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وفتحت محافظة الجيزة 23 مجزر مجانا، والقاهرة فتحت 5 مجازر بالمجان، كما تم تخصيص 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى بمجزر البساتين.

وأجرى ”الخليج 365” جولة بالمجزر لرصد الاستعدادات الخاصة لاستقبال أضاحى المواطنين، وتضم القاهرة 5 مجازر هى (حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين).

وأكد الدكتور عصام محمد السيد مدير الشؤون البيطرية بالقاهرة، أن أضاحى المواطنين لا يتم ختمها بأختام المجزر، ويمكن ختمها بأختام صلاحية، وأن اللحوم المعروضة للبيع فقط هي التي يتم ختمها ويتم ذبحها فى خطوط أخرى بالمجزر.

وتم تجهيز أماكن لانتظار الأهالى خلال مشاهدة ذبح أضاحيهم بالصالات المخصصة لأضاحى الأهالى، كما تم تخصيص أماكن لمبيت الأضاحى، حيث تستقبل المجازر الأضاحى مجانا طوال أيام العيد.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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