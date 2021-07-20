شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إطلاق معونة الدعم الإغاثى الرابعة للأشقاء الفلسطينيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصرى، انطلاق معونة الدعم الإغاثى العاجل الرابعة لدولة فلسطين، وذلك استمرارا لجسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية التي تقدمها مصر، والتي تعتبر من أكبر المعونات دعما لدولة فلسطين.

وتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني معونة دعم الإغاثة من الهلال الأحمر المصري اليوم، وذلك لسد النقص الحاد في المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين، حيث قدرت المعونة بأكثر من 160 طنا من المساعدات وتم نقلها بأسطول مكون من أكثر 20 سيارة نقل ثقيل من المخازن الاستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية مرافقا معها وفد من إدارة الإغاثة ومتطوعي الهلال الأحمر المصرى إيمانا منهم بالدور الإنساني في مساعدة ومساندة الأكثر احتياجا خاصا في أوقات الأزمات.

وأكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، استمرار متابعة الدكتورة نيفين القباج لعملية التنفيذ والتحميل والشحن والتى استغرقت أكثر من 48 ساعة متواصلة للتجهيز والأعداد، وذلك فى سباق مع الوقت للوصول فى الموعد المحدد وهو ما تم بالفعل في زمن يعد قياسيًا لعملية التجهيز لمعونة بهذا الحجم.

وأضاف الدكتور رامي الناظر أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة لتيسير وتسهيل عملية الشحن من الإسماعيلية إلى معبر رفح البري، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام المساعدات من المعبر والعبور بها الي داخل الأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن أكثر من 500 متطوع من متطوعي الهلال الأحمر المصري شاركوا في المهمة مساندة منهم للأشقاء في دولة فلسطين.