شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 14 حالة بناء مخالف بالبدرشين والعياط وأوسيم ومنشأة القناطر وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في أى أعمال بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين للجهات المختصة.

وأكد محافظ الجيزة على الاستنفار لكافة الوحدات المحلية لضبط أى أعمال للبناء المخالف، حيث تم ضبط وإزالة 14 حاله بناء مخالف حتى الآن، مؤكدا أنه لن يتم التهاون حيال أى مخالفة تقام خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

وشملت الحالات التى تم ضبطها وإزالتها قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 2 حالة تعدى على الأرضي الزراعية الأولى بقرية أبو صير على طريق المريوطية عبارة عن سمل خرسانية وسور على مساحة 1650م2 والحالة الثانية بقرية العزيزية عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 3000م2 قبل استكمال اعمال البناء وقد تمت الإزالة ورفع القواعد

كما تم ضبط حالة صب سقف بقرية مزغونة بدون ترخيص وتم مصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف بالاضافه الي إزالة سور بمدينة البدر خلف مصنع قها على مساحة 100 متر مقام بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وفى مركز ومدينة العياط تم إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعي بقرية منشأة فاضل على مساحة 200م بالوحدة المحلية بالبليدة وحالتين تعدى بالبناء على ارض تابعه للاصلاح الزراعى بقرية الدناوية ببرنشت .

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في التصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم ضبط وإزاله 3 حالات وهم ازاله 2 غرفة مقامه بدون ترخيص علي ارض زراعية على مساحة ٥٠ متر تقريبا بعرب مقار بالوحدة المحلية بالمنوات والحالة الثانية ازاله سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص علي مساحة 150 متر تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان شبرامنت والحالة الثالثة ازاله سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص علي مساحة 10 متر تقريبا بشارع خالد بن الوليد بجوار الصرف الصحى بتقسيم وليم شبرامنت .

وفي مركز منشاة القناطر تم ضبط مخالفة تعدى بالبناء على مساحة 359 م بوحدة برقاش وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس المركز .

كما قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة حالتين بناء مخالف لقاعتين أفراح تم أقامتهم بالمخالفة على مساحات شاسعه بمنطقة الشنبارى بالاضافة الى ازالة سور مقام على أراضي زراعية بمنطقة الزيدية