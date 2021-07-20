شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة صلاة عيد الاضحي المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.