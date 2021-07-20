شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات حدائق القاهرة لاستقبال المواطنين فى أول أيام العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حدائق القاهرة فى استقبال الجمهور مع بداية أول ايام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تم رفع كفاءة الحدائق بالعاصمة، لاستقبال الجمهور مع توزيع فرق تدخل سريع منتشرة بقطاعات القاهرة لرفع المخلفات أول بأول.

وأضاف رئيس هيئة النظافة، لـ"الخليج 365"، أن هناك تنسيق كامل مع كافة الأحياء بالإضافة إلى تجهيز شوارع المؤدية للمقابر ورفع مستوى النظافة بها لاستقبال الأهالى خلال زيارة الموتى.

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه تم تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية ومراجعة جميع الولاعات والتأكد من إغلاقها ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.