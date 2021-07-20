شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد نشاطا للرحلات الداخلية إلى المدن السياحية فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في أولي أيام عيد الأضحي المبارك، نشاطاً ملحوظا في الرحلات الداخلية، خاصة المتجهة منها الي المدن السياحية، حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 18 رحلة الي كلا من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ومرسي علم، وبرج العرب.

ويبلغ عدد رحلات مصرللطيران علي مدار اليوم بجانب الرحلات الداخلية فهناك 44 رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، أبوظبي، برلين، موسكو، فيينا، امستردام، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، تنقل جميع هذه الرحلات 5604 راكبا، بالاضافة إلي رحلتين شحن جوي .