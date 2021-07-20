شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوزع اللحوم والهدايا على الأيتام بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لحوم عيد الأضحى على الأيتام بأحد دور الأيتام بمصر القديمة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، حيث هنأ المحافظ نزلاء الدار .



واطمأن المحافظ خلال الزيارة على مستوى الرعاية المقدمة للأيتام مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للموجودين بها وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى، ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة .

وتضم دار الهنا 83 طالبا بالمرحلتين الاعدادية والثانوية و5 طلاب بالتعليم الجامعى وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال، ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار فى زواجهم ورعايتهم بعد الزواج .























