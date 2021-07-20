شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة الرى لمواجهة التعديات فى عيد الأضحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة، للحفاظ على شريان الحيان فى مصر من التلوث، أعدت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، خطة يتم تنفيذها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لإحكام السيطرة على نهر النيل.

1- تشكيل غرف عمليات فى كل ادارة من الـ 16 ادارة فرعية لنهر النيل

2- ربط غرف العمليات فى المحافظات بغرفة عمليات مركزية .

3- التأكد من جاهزية المعدات اللانشات والصنادل والحفارات على امتداد نهر النيل.

4- وضع لنش طوارىء وحفار محمل على صندل فى كل 10 كيلو بنهر النيل فى القاهرة الكبرى للتحرك فى أى ظروف استثنائية

5- الغاء اجازات المهندسين والطوافين.

6- تكليف 3 فرق للتفتيش مقسمة فى المسافة من كوبرى المرازيق حتى قناطر الدلتا لأن هذه المساحة تشهد ازدحام و القاهرة محطة لجميع محافظات الاقاليم الذين يرتادونها فى الأعياد.

7- وضع 5 لنشات فى كافة المحافظات المطلة على النهر بأطقم السائقين والصنادل المحمل عليها الحفارات، تحسباً للإقبال الكبير و حدوث أى طوارىء.

8- التنسيق مع الجهات المسئولة عن حماية النهر لأى ظروف استثنائية و تشكيل غرف عمليات لمواجهة أى تلوث بيئى .