سهرة حمراء وجرعة زائدة.. سر العثور على جثتي سائق وصديقته داخل سيارة بجراج الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رائحة كريهة تنبعث من سيارة ملاكي داخل جراج بمنطقة الهرم كشفت عن الفصل الأخير في حياة سائق وصديقته عثر على جثتيهما في حالة تعفن.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من سيارة متروكة بجراج.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "أحمد.ع." سائق بإحدى شركات التوصيل وإلى جواره فتاة على وشك التعفن مع حرارة الطقس.

تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي أفادت بأن السائق وصديقته تناولا جرعة زائدة من المخدرات فارقا الحياة على إثرها منذ ٣ أيام.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.