شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حديقة الفسطاط ويقطع تذكرة دخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد محافظ القاهرة، أن جولة اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى أنه صلاة العيد مرت بدون مشاكل، وان هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

وحرص محافظ القاهرة على قطع تذكرة دخول للحديقة قيمتها 5 جنيهات، مشددا على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة وعدد من قيادات المحافظة.

وشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف فى اجواء احتفالية وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أقامة شعائر الصلاة وغلق مصلى النساء و مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي .

وحرص محافظ القاهرة عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.