شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية بالتزامن مع احتفالات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حالات العزل المنزلي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن (105) لتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بالكورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.