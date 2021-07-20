شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأفغاني: استهداف القصر الرئاسي فى كابل بهجوم صاروخي خلال صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام أفغاني، تأكيده سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل خلال صلاة العيد، مشيرة إلى استهداف القصر الرئاسي في كابل بهجوم صاروخي.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل ما لا يقل عن 53 من مسلحي حركة "طالبان"، وإصابة 38 آخرين في غارات جوية ومعارك متعددة في أفغانستان.

وحسب موقع روسيا اليوم، كشفت الوزارة في بيان لها أن "18 مسلحا قتلوا وأصيب 24 آخرون، في مقاطعة كابيسا الشرقية، بعد أن شنت القوات الجوية الأفغانية غارات جوية دعما لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في ضواحي تاغب ونجراب المجاورة"، لافتة إلى أنه "من بين القتلى ثلاثة من قادة طالبان".