شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة للحد من آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز: نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح في الحد من آثار كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أهنئ الجميع بعيد الأضحى أعاده الله على أمتنا بالخير والصحة والبركات، وأسأل المولى أن يتم على حجاج بيته الحرام ويتقبل دعاءهم ويعيدهم سالمين.

وتابع خادم الحرمين الشريفين، أسال الله أن يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار، وأسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم.