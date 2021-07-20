شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل أحياء ليبيا يجتمع افتراضيًّا بالمبعوث الخاص الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع افتراضيًّا، مساء أمس الاثنين، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير وتجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وتأكيده على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط قد عقد جلسة محادثات مع انطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش زيارته الأخيرة الي نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس الماضى حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبوالغيط وجوتيريش بحثا خلال لقائهما عددا من الموضوعات والأزمات والتطورات الإقليمية الهامة وسبل تنسيق المواقف للتعامل معها.

وأضاف المصدر، أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ففد أكد أبوالغيط علي دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج ايجابية من الحوار السياسي الليبي مع التشديد علي اهمية التزام جميع الاطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وهو 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.