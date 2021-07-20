شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مسجد الماسة بالعلمين الجديدة لأداء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، لأداء صلاة العيد، بحضور عدد من المسئولين.

بدأت منذ قليل، شعائر صلاه عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة، بآيات من القرآن الكريم، حيث نقلت قناة إكسترا نيوز، شعائر صلاة العيد من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة.

وفى وقت سابق أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع العاملين بوزارة الأوقاف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد، موضحا أن المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة العيد فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن المسجد سيفتح قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق، وسيتم غلق المسجد بعد خطبة العيد بـ 10 دقائق، وما زلنا مستمرين في غلق دورات المياه، وبالتالى لابد من الوضوء قبل الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد.