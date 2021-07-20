شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد اليوم حديقتى الفسطاط والدولية ويوزع اللحوم على الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اليوم، جولة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك يبدأها بتفقد حديقة الفسطاط ثم مشاركة أطفال دار الهنا للأيتام فرحة العيد وتوزيع لحوم الأضاحى عليهم ثم تفقد الحديقة الدولية، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين فى العيد.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الأضحى المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين .