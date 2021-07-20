شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المغفرة بحى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المغفرة بحى العجوزة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد المحافظ عقب صلاة العيد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة أجهزة المحافظة وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات وذلك لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات وإلتزام المحال والمقاهى بالقرارات والإجراءات المنظمة للعمل وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين .

وشدد محافظ الجيزة على كافة القيادات بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء مع التعامل الحازم معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الي منع كافة أنواع الإشغالات والتعديات علي نهر الطريق من قبل المحال والمقاهي والمنشأت التجارية وذلك لتسهيل الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال تأدية صلاه عيد الاضحي المبارك إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والدكتور أشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم .



