شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة عيد الأضحى المبارك فى المنزل .. كيفية إقامتها كما ورد فى الأحاديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة ومنع صلاة عيد الأضحى في الساحات يتساءل الناس عن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، وعن ذلك قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "إن صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، وصيغة دعاء الاستفتاح: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".
بعد ذلك يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يرفع فيهم يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله».
من ناحية أخرى ذكرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن تكبيرات عيد الأضحى تتمثل في الآتى:
"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".
وأوضحت دار الإفتاء أنه فيما ورد في كتاب السنة النبوية الشريفة، انه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الاضحي شي بخصوصه في السنة المطهرة.
ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة "الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر. لا اله الا الله . الله اكبر ،الله اكبر ،ولله الحمد."