شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة عيد الأضحى المبارك فى المنزل .. كيفية إقامتها كما ورد فى الأحاديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة ومنع صلاة عيد الأضحى في الساحات يتساءل الناس عن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، وعن ذلك قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "إن صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، وصيغة دعاء الاستفتاح: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".

بعد ذلك يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يرفع فيهم يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله».