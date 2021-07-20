3 دقائق مُصورة ترصد استعدادت الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت وزارة الداخلية، من استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عن 3 دقائق يرصد استعدادات الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وقامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

كما يضطلع السادة مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشراقية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

هذا وقد أعدت الوزارة خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.