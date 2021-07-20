حدث ليلًا| السيسي يهنئ الشعب بعيد الأضحى ومواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بعيد الأضحى المبارك.

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-انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعيد: "تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة"

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

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-المترو: لا تعديلات في مواعيد الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الأضحى

أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات في مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5.15 صباحًا وينتهي في الـ1 من صباح اليوم التالي طوال أيام العيد.

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-التموين: فتح 1200 منفذ للشركة القابضة للسلع الغذائية في العيد

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم فتح 1259 منفذًا من منافذ الشركة القابضة للسلع الغذائية التابعة للوزارة في الأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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-برلمانية: وزارة الأوقاف الأكثر مساهمة في مشروعات "حياة كريمة"

قالت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن وزارة الأوقاف لها دور كبير وواضح في مشروع مبادرة "حياة كريمة"، سواء من خلال حث المواطنين على إخراج الزكاة لصالح المبادرة، أو من خلال تخصيص الوزارة لملايين الجنيهات للمساهمة في العديد من المشروعات.

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-أساقفة الكنيسة القبطية يهنئون المحافظين بعيد الأضحى المبارك (صور)

قدم عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحافظات، التهنئة للمحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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-وزير الشؤون الدينية بالسودان: مؤتمر الإفتاء يكشف استراتيجيتها في العمل الجماعي

أعلن وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح، مشاركته مؤتمر دار الإفتاء المصرية الذي ينطلق تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون" في الثاني و الثالث من شهر أغسطس المقبل.

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-6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 224299 حتى اليوم.

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-الزراعة: تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

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-"مصر بلد الاعتدال الديني".. 9 قرارات لسينودس الكنيسة الكاثوليكية

عقدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية السينودس الخاص بها، بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الجاري.

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-الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

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-البابا تواضروس مهنئًا السيسي بعيد الأضحى: نصلي إلى الله ليبارك جهودكم

قدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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-رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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-شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

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-التنمية المحلية: تفعيل غرف العمليات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع السادة المحافظين لمتابعة الاستعدادات التي أجرتها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه وزير التنمية المحلية بتفعيل غرفة العمليات بالمحافظات وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.

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-الرئيس السيسي يهنئ عاهل الأردن بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

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-أول تعليق من التعليم بشأن مدرسة "كليبر" الفرنسية في الإسكندرية

كشف الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية، مفاجأة بشأن افتتاح مدرسة فرنسية دولية تحمل اسم "كليبر" أحد رموز الحملة الفرنسية على مصر من عام 1798 إلى 1801.

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-عيد الأضحى2021.. أداب وضوابط ذبح الأضحية

أكدت دار الإفتاء المصرية المصرية، أنّ الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين، وعلى المضحي أن ينوي الذبح تقرّبا إلى الله تعالى.

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-بالفيديو.. آخر تطورات تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها على فيسبوك، فيديو يوضح آخر تطورات تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

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-7 اختصاصات و13 مسؤولًا.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية واختصاصاته

حدد قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام المحددة للصندوق، وكذلك تشكيل مجلس إدارته.

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-الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الانتقالي السوداني بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

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-الرئيس السيسي يهنئ عاهل الأردن بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله

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-رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى ويؤكد: لا مكان للكراهية والتمييز في البلاد

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الإثنين المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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-بايدن: الاقتصاد الأمريكي حقق تقدما ملموسا في الأشهر الستة الماضية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو أكبر عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

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-سوريا:إصابة 11 شخصاً في هجوم بالقذائف في ريف حماة الغربي

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة عدد من المدنيين بجروح واندلاع حريق بالأحراج جراء اعتداءات "إرهابية" بالقذائف الصاروخية على قرى في ريف حماة الغربي.

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-وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا.

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-الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباءالسورية (سانا) مساءاليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

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-الرئيس العراقي تعليقا على تفجير الصدر: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد

وصف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح التفجير الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد بالجريمة البشعة، معتبراً أنه لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد.

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-السعودية.. قوات أمن المنشآت تفرض طوقًا أمنيًا على مشعر عرفات

فرضت قوات أمن المنشآت ضمن الجهات الأمنية السعودية، اليوم الاثنين، طوقًا أمنيًا كاملًا حول مشعر عرفات لمنع دخول أي مخالف دون تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة.

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