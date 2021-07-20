شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لجان رقابية على محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين، لجانا لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من عدم التلاعب فى المنتجات المطروحة بالأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة، خاصة وأن هذه الأيام يزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة، كما سيتم تكثيف الرقابة على المحلات على محطات الوقود، لمطابقة طلمبات هذه المحطات بالمواصفات القياسية.

ويأتي ذلك مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين مع إحدى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية وتم دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطعة ذهب بالليزر كمرحلة تجريبية للوقوف على مدى كافة آليات تنفيذ المشروع، كما ستقوم المصلحة بتسليم إحدى هذه الشركات أجهزة قارئ الأعيرة لاختبار عملية الدمغ تمهيدا لاستكمال شبكة النظام الإلكتروني للمشروع خاصة وأن كل قطة مشغولات ذهبية سيكون لها باركود مسجل لدى المصلحة سيحد من التلاعب والغش في المنتجات الذهبية .