شكرا لقرائتكم خبر عن "لو هتقضى العيد فى مطروح والساحل الشمالى".. تعرف على أسعار الإقامة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقصد الكثر من المواطنين فى الأجازات والأعياد، شواطئ مطروح والساحل الشمالى وتكون ذروة الإقبال خلال إجازة العيد، حيث تكون الحجوزات الفندقية والمصيفية كاملة العدد، وترتفع أسعار تأجير السكن خلال هذه الفترة، ويُنصح بالحجز مقدماً لكى لا يتعرض أحد للمتاعب أو الاستغلال.



مصيف مطروح والساحل الشمالي يتسع للجميع

وتتميز شواطئ مطروح الساحل الشمالي، بالتنوع وصفاء المياه ونعومة رمالها البيضاء، وتدرج ألوان مياه البحر، وكثرة الخُلجان، مما يجعل الأمواج هادئة وعمق الشواطئ آمن للصغار والكبار، فى معظم المناطق، وتشترك جميعها فى البكارة والخصوصية، مما يجعلها مقصدا.

وتتنوع الإقامة فى مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، للراغبين فى قضاء إجازة المصيف وإجازة عيد الأضحى المبارك، الذى يواكب بداية ذروة موسم الصيف السياحي، وتتماشى مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتتماشى تكاليف المعيشة مع المستوى الفندقى أو المصيفي.



منطقة العوام على كورنيش مطروح ليلا

وتنتشر فى مدينة مرسى مطروح الفنادق الشعبية والسياحية العادية ذات الإيجارات المتفاوتة حسب مستوى وموقع كل فندق، الفنادق المصنفة سياحيا بعدد النجوم بمستوياتها الخمس، إضافة إلى الشقق المفروشة والشاليهات، التى تستوعب معظم المصطافين، والتى تتفاوت ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التى تطل على البحر مباشرة، وغالبا ما يتم الحجز مقدماً بسبب الإقبال الكبير وارتفاع نسب الإشغال خلال هذه الفترة.

يتراوح إيجار الشقق خلال فترة العيد، ما بين 250 جنيه إلى 350 جنيهًا فى اليوم الواحد، بالمناطق البعيدة والأحياء السكنية والشعبية، ويتحدد السعر حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش.



مصيف مطروح سباحة ولعب ولمة

ويرتفع الإيجار اليومى للمستوى المتوسط للشقق والشاليهات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك وطوال شهر أغسطس، ليتراوح من 400 جنيه إلى 700 جنيه.

وتزيد أسعار بعض الشقق والشاليهات التى تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، لتبدأ من 700 جنيه وتتجاوز 2000 جنيه فى اليوم الواحد، حسب الموقع والتشطيبات والفرش والتجهيزات الداخلية، وتتشابه هذه الأسعار مع أسعار تأجير الشاليهات فى بعض قرى الساحل الشمالي.

وترتفع الأسعار بشكل كبير، فى القرى والفنادق والمنتجعات بالساحل الشمالي، ذات الخصوصية والتميز، وتتراوح بين 6 ألاف و 20 ألف جنيه للغرفة أو جناح لليلة الواحدة .



متعة السباحة والتقاط الصور وقت غروب الشمس بمطروح

وتتفاوت أسعار الإقامة فى الفنادق بمدينة مرسى مطروح حسب مستواها بدءًا من الشعبية التى تبدأ من 200 جنيه وحتى 300 جنيه للغرفة مرورا بالسياحية العادية التى تتراوح بين 400 و700 جنيه وذات الـ 3 نجوم تتراوح بين 800 إلى 1200 جنيه للغرفة، حسب الموقع وحسب التوقيت من الموسم السياحى، بينما ترتفع أسعار الفنادق الفاخرة ذات الـ4 و5 نجوم لتتجاوز الـ 400 دولار للغرفة أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.



متعة السباحة والتقاط الصور وقت غروب الشمس بمطروح

ويحدد المصطاف وأسرته، الميزانية الخاصة لتكاليف الإعاشة، فأسعار السلع والمطاعم والكافهات داخل القرى والمنتجعات تكون مرتفعة بنفس مستوى المكان، بينما تكون أسعار السلع بالمحلات والأسواق التجارية عادية، ولا تختلف كثيرا عن المحافظات الأخرى، خلال موسم الصيف السياحى بمطروح، ولا توجد حالات استغلال أو مغالاة فى أسعار المواد الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى بشاشة وطيبة أهالى مطروح فى التعامل وعدم الاستغلال من أصحاب المحلات وفى الأسواق، إضافة للشعور بالأمان والراحة فى جميع الأماكن بالمحافظة، التى تتمتع بالاستقرار الأمنى وانخفاض مستوى الجرائم والنزاعات وحسن التعامل بين الجميع.



متعة المصيف في مطروح تختلف عن اي مكان ىخر

وحددت محافظة مطروح، أسعار تأجير شمسية و 4 كراسى وترابيزة بمبلغ 100 جنيه بالشواطئ العامة، وتزيد هذه الأسعار فى الشواطئ الخاصة والتابعة للفنادق والقرى السياحية.



متعة السباحة والتقاط الصور وقت غروب الشمس بمطروح

وتحتاج وسائل الترفيه والجلوس على المقاهى و الكافيهات ودخول الملاهى ميزانية خاصة، حسب رغبة كل شخص، فلكل مكان أسعاره و التى تتفاوت من مكان لآخر.



شواطئ مطروح تستقبل المصطافين