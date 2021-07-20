شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من غرامة الذبح بالشارع.. 23 مجزرا بالجيزة تستقبل أضاحى المواطنين مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل 23 مجزرا بنطاق محافظة الجيزة، أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يصطحب المواطنين الجزار الخاص به، وعلى المواطنين الالتزام بعدم ذبح الأضاحى بالشوارع حفاظا على النظافة ، وإلا تعرضوا للغرامة وذلك حسب ما أعلنته محافظة الجيزة.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر و مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية و مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم و مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية و مجزر البدرشين بمدينة البدرشين و مجزر الحوامدية بمنطقة السوق و مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف و مجزر أطفيح بشارع السوق و مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية و مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72 ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا .

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم