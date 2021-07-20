"المرور"تكشف وصايا تجنب الحوادث خلال العيد وضرورة التزام السائقين بالقواعد

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم للمصايف ولقضاء إجازة عيد الأضحى.

محمد يوسف

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