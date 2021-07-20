شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخصص الخط الساخن 15047 للإبلاغ عن أعطال القطارات فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت هيئة السكة الحديد خط ساخن برقم 15047 ورقم واتس 01095444407 لتقديم شكاوى أعطال القطارات والاستفسارات طوال إجارة عيد الأضحى، حيث يعمل الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة طوال العيد.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن هذا الخط الساخن يمكن الاتصال به لطلب أي استفسارات عن حجز تذاكر القطارات سواء من خلال شبابيك الحجز بالمحطات أو عن طريق الانترنت سواء كان حجز عبر الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على الانترنت أو تطبيق الحجز المطروح على الموبايلات أو ماكينات الصراف الآلى المتواجدة في بعض المحطات.

وأضاف هيئة السكة الحديد، أنه تقرر إلغاء إجازات كافة طوائف التشغيل والعاملين في تشغيل القطارات طوال أيام عيد الأضحى، مع تشكيل غرفة عمليات يترأسها أحد نواب رئيس هيئة السكة الحديد بالتناوب طوال أيام العيد لمتابعة انتظام حركة القطارات والتعامل مع أي مشكلة طارئة لسرعة حلها