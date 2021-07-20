شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الشيخ محمود البنا..الرئيس عبدالناصر طلب منه تسجيل المصحف المرتل للإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء 20 يوليو، ذكرى رحيل الشيخ محمود على البنا، أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامي، والذى كرمه مشروع "عاش هنا"، في شهر يناير الماضى، بإدراج اسمه ومنزله في المشروع، ووضع لافتة "عاش هنا" أمام منزله فى منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

ولد الشيخ محمود على البنا، فى قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية فى 17 ديسمبر 1926، حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية على يد الشيخ موسى المنطاش وهو فى التاسعة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى، واختير قارئاً لجمعية الشبان المسلمين عام 1947.

وفى عام 1948 ، التحق الشيخ محمود على البنا بالإذاعة المصرية، وكانت أول قراءة له على الهواء مباشرة فى ديسمبر 1948 من سورة هود، وقبل نهاية الأربعينيات اختير قارئاً لمسجد عين الحياة، ثم مسجد الإمام الرفاعى.

وسجل فى عام 1967 المصحف المرتل للإذاعة بناء على طلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما قرأ القرآن الكريم في الحرمين الشريفين والحرم القدسى والمسجد الأموى، وزار العديد من دول العالم.

وانتقل فى عام 1959 للعمل قارئًا للمسجد الأحمدى في مدينة طنطا بمحافظة الغربية حتى عام 1980، اختير نائباً لنقيب نقابة القراء عند إنشاء النقابة عام 1984، وعمل قارئًا للسورة في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة والذى ظل قارئًا له حتى وفاته في مثل هذا اليوم 20 يوليو 1985م، ودفن فى ضريحه الملحق بمسجده بقريته شبرا باص.