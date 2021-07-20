شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب رفع العداد.. تعرف على أسهل طريقة لسداد مديونيات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تسهيلات كبيرة للمواطنين الذين تراكمت عليهم عدد كبير من فواتير استهلاك الكهرباء، بهدف تشجيع المشترك على سداد مستحقات الدولة وتجنب رفع العداد، وفيما يلي طرق سداد المديونيات لشركات الكهرباء:

1-يجب على المشترك تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.

2- سداد 25% من قيمة المديونية.

3- تقسيط باقى المديونية على 36 شهر بحد اقصى بدون فوائد.

4- اذا كانت المديونية كبيرة و تخص كبار المشتركين من الممكن ان يحصل المشترك على نسبة خصم من قيمة المديونية مقابل سداده كاملة مرة واحدة.