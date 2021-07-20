شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: لا إجازات لقطاعات التشغيل بالعيد ولدينا مقاعد شاغرة بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد إلغاء إجازات كافة طوائف التشغيل والعاملين في تشغيل القطارات طوال أيام عيد الأضحى واستبدالها بمقابل نقدى، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات ومدى انتظامها بالعيد من أجل سرعة التعامل مع أي أعطال تحدث.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى وجود مقاعد شاغرة للراغبين في السفر بالقطارات في أيام العيد أو حتى العودة من الصعيد بعد قضاء عيد الأضحى، حيث أن الحجز متاح على القطارات الإضافية المدفوع بها خلال فترة العيد بجانب القطار المجدولة بجداول التشغيل اليومية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى استمرار حجز مقاعد القطارات بالعيد بنفس القواعد المعمول بها المتمثلة في حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر، وكذلك أبلكيشن الحجز على الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.

وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد، وتشمل قائمة القطارات الإضافية:

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 فى اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى.

ـ تشغيل قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021 .

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان خلال الفترة على أن يقوم من القاهرة الساعة 09.10 ويصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 08.50 ويصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 00.45 ويصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم .

ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 ليقوم برحلات يومية بين أسوان / القاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 00.50 ويصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

ـ كما سيتم خلال 26/7/2021 تشغيل عدد 3 قطارات مُحسنة تحت مسمى "تحيا مصر" فى رحلة العودة لخدمة أهالى النوبة وهى تضم القطارات أرقام 2031 / 2037 أسوان/ القاهرة والقطار رقم 2033 بين أسوان/ الإسكندرية.

ـ سيتم خلال 25/7/2021 تشغيل عدد 1 قطار روسى وعدد 1 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للإتحاد النوعى بين أسوان/ القاهرة.

ـ تشغيل قطار 2029 يوم 29/7/2021 فى رحلة العودة بعربات تحيا مصر بين أسوان/ الإسكندرية/ أسوان خدمة خاصة لنادى أبو الريش .

ـ تشغيل قطارى 2027 يوم 29/7/2021 فى رحلة العودة بعربات تحيا مصر بين أسوان/ الإسكندرية/ أسوان خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى.