شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر محافظة القاهرة تستقبل أضاحى المواطنين مجانا لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مجازر محافظة القاهرة في الصباح الباكر من أول أيام عيد الأضحى المبارك، أضاحى المواطنين مجانا، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، حيث أعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية، بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة، للتأكد من سلامة المعروض، مؤكدا على ضرورة تجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وكانت محافظة القاهرة حظرت إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، حيث شدد المحافظ على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، حيث وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات النظافة فى الشوارع.