شكرا لقرائتكم خبر عن "لو هتقضى العيد فى مرسى علم" تعرف على أماكن التنزه بمالديف مالديف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقصد الكثير من الأجانب مرسى علم فى أجازاتهم الصيفية والشتوية طوال العام ، بينما يقصدها أكثر المواطنين المصريين فى الأجازات والمناسبات المختلفة وخاصة فى الأعياد ومع قرب عيد الأضحى المبارك.

يقدم " الخليج 365 " خريطة للرحلات البحرية والفسحة والتمتع بمرسى علم ، حيث عرفت "مرسى علم " بأنها مالديف مصر لما تحتويه شواطئها الخلابة من جمال وطبيعة وكائنات بحرية ورمال فيروزية ربما تختلف عن كل شواطئ البحر الأحمر ، حيث يعيش بشواطئها حيوان الدوجنج البحرى الفريد من نوعه وما يرصد من جديد على ساحل البحر الأحمر يكون هناك.

تأتى على رأس الرحلات البحرية بمدينة مرسى علم أماكن الزيارات بمحمية وادى الجمال أفضل المحميات الطبيعة ، والتى تمتلك عددا كبيرا من الكائنات البحرية المختلفة، وتبدأ الزيارات بشاطئ شرم اللولى المصنف ضمن أفضل 10 شواطئ على مستوى العالم، حيث إنها من أفضل الشواطئ والذى يحتوى على مياه فيروزية وكذلك شواطئ رملية.

كذلك ضمن الرحلات البحرية بمحمية وادى الجمال بحيرة النيزك الشهيرة والتى كذلك صنفت ضمن أفضل المزارات الطبيعية حول العالم، وهى منطقة يقص أهالى مرسى علم المحليين أنه سقط بها نيزك من السماء قديما فصلها عن البحر وأصبحت بحيرة النيزك وبها مياه فيروزية.

وتقع بحيرة النيزك على بعد 14 كيلو متر من جنوب مرسى علم وهى مقصد أساسى ومهم لجميع زوار المدينة من السياح والمواطنين المصريين، حيث إنها أحد المواقع الساحرة ليس فقط على أرض مصر ولكن فى العالم.

وهناك منطقة القلعان وهى المنطقة الثالثة التى يمكن زيارتها بمحمية وادى الجمال بعد شاطئ شرم اللولى وتعد أفضل المناطق بالمحمية، حيث مشاهدة شجر المانجروف، وكذلك شرب " الجبنة " القهوة الخاصة بالسكان المحلليين بالغردقة، فتلك المنطقة تعد أفضل المناطق من حيث الراحة والإستجمام والمتعة والبيئة الطبيعية .

يمكن الفسحة فى الثلاث مناطق بمحمية وادى الجمال بالكامل بمبلغ يبدأ 250 الى 300 جنيه للفرد ، ويمكن حجزها من مكاتب الحجز الخاصة بالرحلات البحرية بمدينة مرسى علم .

ومن الرحلات البحرية الهامة بمدينة مرسى علم والموطن الأساسى والمهم للسلاحف وحيوان عروس البحر الدوجنج، حيث إن تلك الشاطئ يعد أهم شاطئ به كائنات بحرية وتبلغ تذكرة دخوله 150 جنيها ، ويمكن قضاء يوم كامل بداخله وعمل سنوركلنج وكذلك سياحة ومشاهدة السلاحف وكذلك حيوان الدوجنج البحرى الثدي.

وأهم رحلة بحرية بمرسى علم وتعد من أكثر الرحلات فى مرسى علم وأغلى الرحلات لما تتضمنه من السباحة مع الدلافين فى محمية صمداى الشهيرة وكذلك تناول وجبة الغداء على متن لنش سياحى بعرض البحر ، حيث تبلغ تكلفتها من 600 إلى 650 جنيها .

وتعد رحلة محمية صمداى أجمل الرحلات البحرية بمرسى علم، حيث إنه يمكنك السباحة مع الدلافين ومشاهدة الشعاب المرجانية وصغار الدلافين والكائنات البحرية المختلفة .

وقال أحمد حامد منظم رحلات بمرسى علم، أنه من الممكن زيارة مرسى علم وزيارة المناطق البحرية بها بمبلغ 1000 جنيه فقط، حيث كثير من المواطنين يصلون مرسى علم ويقومون بحجز استديو ثمن اليوم 200 جنيه وزيارة المزارات المذكورة منها محمية وادى الجمال وزيارة مناطق النيزك وشرم اللولى والقلعان بـ250 جنيها، كذلك زيارة شاطئ أبو دباب والذى يشتهر بأنه بيت طبيعى للسلاحف والشعب المرجانية الجميلة.



الحياة البحرية بمرسي علم



السباحة مع الدلافين بمرسي علم



القلعان بمرسي علم



النيزك بمرسي علم



بحيرة النيزك بمرسي علم



شاطئ ابو دباب بمرسي علم



شاطئ القلعان بمرسي علم



شواطئ مرسي علم