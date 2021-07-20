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تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021،  اليوم الثلاثاء ، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

 

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى : 

 

القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

أبو سمبل 5:45

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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