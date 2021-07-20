شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، اليوم الثلاثاء ، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى :
القاهرة 5:32
الجيزة 5:32
الإسكندرية 5:35
بورسعيد 5:25
السويس 5:27
العريش 5:19
الطور 5:26
سانت كاترين 5:24
طابا 5:18
شرم الشيخ 5:24
دمنهور 5:33
طنطا 5:31
المنصورة 5:29
الزقازيق 5:30
بنها 5:31
شبين الكوم 5:32
كفر الشيخ 5:31
الفيوم 5:35
بنى سويف 5:34
المنيا 5:38
أسيوط 5:38
سوهاج 5:37
قنا 5:34
أسوان 5:37
أبو سمبل 5:45
مرسى مطروح 5:45
الغردقة 5:27
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:26
دمياط 5:27
السلوم 5:53
نويبع 5:20
حلايب 5:25
شلاتين 5:28