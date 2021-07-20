تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، اليوم الثلاثاء ، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012