شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعات الاستهلاكية تفتح منافذها لاستمرار طرح اللحوم الطازجة بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين منافذها اليوم وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة للمواطنين، وذلك لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كذلك استمرار فتح المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجى لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.