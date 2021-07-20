شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تأثيرات الإصابة بالسمنة علي تراجع مناعة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السمنة تأثر علي الجهاز المناعي للأطفال وتضعف المناعة كما أنها تشكل عوامل خطورة للإصابة بامراض الجسم المختلفة التي تؤثر علي المناعة مثل الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن هناك بعض النصائح التى يجب ان تتبعها الامهات مع أطفالها لانقاص الوزن فى حالة السمنة وهى:

1:التقليل من الأطعمة المصنعة والسريعة، حيث تميل إلى أن تكون أعلى في السعرات الحرارية والدهون، و بدلًا من ذلك املأ طبق طفلك بالفواكه والخضراوات، واستبدل الخبز الأبيض والأرز والمكرونة بنسخها من الحبوب الكاملة.

2:لا تقدم المشروبات السكرية، استبدلى الصودا والعصير والمشروبات الرياضية بالماء والحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.

3:شجع عادات الأكل الجيدة. ثلاث وجبات ووجبتان خفيفتان في اليوم يمكن أن تمنع طفلك من الشعور بالجوع الشديد ، مما يجعله أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

4:قوم بإجراء تغييرات صغيرة، يمكن أن يؤدي إصلاح النظام الغذائي لعائلتك مرة واحدة إلى ترك طفلك مستاءً أو مرتبكًا، ابدأى ببعض التغييرات كل أسبوع.

5:ضع قواعد أساسية لوقت التلفزيون والكمبيوتر، الوقت الذي يقضيه الأطفال في الجلوس أمام الشاشة هو الوقت الذي لا يكونون فيه نشيطين، عندما يصبح ذلك عادة، فإنه يؤدي إلى زيادة الوزن، وتأكد من أن طفلك يعرف أن لديه فقط مقدارًا محددًا من الوقت لاستخدام التلفزيون أو الهاتف الذكي أو ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر.

6:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات وانقاص الوزن.