شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط صلاة عيد الأضحى فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى المسلمون في مصر بعد قليل صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، وفقا لعدد من الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف مسبقا ويوضحها ”الخليج 365” فى النقاط التالية:

صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة

ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

اصطحاب المصلى الشخصي

مراعاة علامات التباعد الاجتماعي

عدم فتح دورات المياه

فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات،"مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع".

وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى.