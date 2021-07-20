شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يخصص غرفة عمليات لمراقبة الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات تستهدف تلقى وحل شكاوى المواطنين، بجانب تشكيل مجموعات من رجال الضبطية القضائية واستحداث عدد من المنافذ الميدانية لتلقى ورصد وحل الشكاوى .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملات الجهاز بكافة فروعها الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز حيث يستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 او من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.

ويهيب الجهاز المواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أى معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، كما وجه الجهاز رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك .