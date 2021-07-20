​المترو: لا تعديلات في مواعيد الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات في مواعيد تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحى، حيث يبدأ التشغيل 5.15 صباحًا وينتهي في الـ1 من صباح اليوم التالي طوال أيام العيد.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً، كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء، ومن العتبة 23.45 مساء.

وتشمل جداول التشغيل في أيام عيد الأضحى قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م .

كما تتضمن جداول التشغيل مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م.